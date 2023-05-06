Сирию вернули в Лигу арабских государств

«Совет министров иностранных дел арабских стран принял решение вернуть Сирии ее место в Лиге арабских государств», - сказал он. Заявление приводит телеканал Alsumaria News.

Главы МИД стран - членов Лиги арабских государств (ЛАГ) приняли решение вернуть в состав альянса Сирию. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.

7 мая в Каире проходит внеочередное заседание глав МИД ЛАГ, на котором обсуждают Сирию и Судан. Ранее члены ЛАГ говорили, что среди членов альянса достаточно голосов для того, чтобы восстановить членство Сирии в альянсе.

Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года после того, как в стране началась гражданская война. Некоторые страны также отозвали своих послов из Дамаска.