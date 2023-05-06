На российском военном заводе нашли дрон с камерой

На территории авиазавода в Новосибирске нашли дрон с камерой, передают российские телеграм-каналы.

Речь идет о Новосибирском авиазаводе имени Чкалова, который выпускает бомбардировщики Су-34, а также занимается ремонтом и модернизацией самолетов Су-24. Кроме того, завод готовится выпускать тяжелый ударный беспилотный бомбардировщик С-70 «Охотник».

Утверждается, что квадракоптер обнаружили недалеко от въезда на территорию предприятия. На корпусе дрона была закреплена скотчем дополнительная батарея.

Baza сообщает, что беспилотник наблюдал за въездом и выездом с предприятия. По информации издания, камера была оснащена датчиком движения, который фиксировал передвижения у ворот. Издание считает, что он упал после того, как закончился заряд батареи.