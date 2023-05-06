Жесткое заявление главы военной разведки Украины
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов отказался подтверждать или опровергать информацию о якобы причастности украинских спецслужб к убийству российских пропагандистов. Об этом руководитель ГУР говорил в интервью журналистам YahooNews.
Отвечая на вопрос, он попросил не продолжать эту тему: «Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».
Буданов также расценивает как нулевую вероятность крупного наступления россиян на каком-либо направлении.
«По состоянию на данный момент у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине», - сказал глава ГУР.
В то же время, по его словам, Россия до сих пор способна проводить серьезные оборонные операции, и это проблема, с которой Украине придется столкнуться.