Азербайджан успешно выступает на Кубке Европы в Гёйгёле

В Гёйгёле впервые в истории проходят соревнования Кубка Европы по дзюдо среди юношей. Турнир посвящен 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В соревновании принимают участие 268 спортсменов и спортсменок из 18 стран.

В первый день Кубка Европы Азербайджан завоевал 16 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Нигяр Мамишова (40 кг), Вусаля Гаджиева (48 кг), Нихад Мамишов (50 кг), Мирхалиг Искендеров (55 кг), Магомед Мусаев (60 кг) и Джасур Ибадлы (66 кг).

Официальный сайт Европейского союза дзюдо (EJU) посвятил статью стартовавшему турниру. В ней приводятся выступления с церемонии открытия, в которой приняли участие представители EJU, Министерства молодежи и спорта, Федерации дзюдо Азербайджана и т.д.

Кубок Европы завершится сегодня.