Прогноз от Гиркина: «Скоро нас будут бить...»

Бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал решение Минобороны РФ о предоставлении боеприпасов ЧВК «Вагнер» в любом количестве. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«На цирковом манеже все те же. Суровикин, отличившийся гениальной деэскалацией из-под Киева, а потом «Непростым Решением» (то есть сдачей без боя Херсона). Шойгу (который никуда не делся, равно как и Герасимов). Сам Пригожин-Недобахмутский (он же «Весельчак У») - признанный мастер «мясных штурмов», сумевший продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода», - написал он.

По словам Гиркина, российские войска продолжат воевать «точно так же бездарно и кроваво»: «Разве что у кого-то отнимут даже те крохи боеприпасов, что давали раньше, чтобы передать их бойцам Черного Клоуна (из которого упорно «лепят и лепят Наполеона», да вот беда - не получается никак)».

Он также отмечает, что дожмут россияне Бахмут или нет - не имеет не малейшего значения: «Скоро нас будут бить. Поскольку побить врага у нас за зимне-весеннюю кампанию «не получилось от слова совсем».