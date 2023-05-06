Глава Наблюдательного Совета Günaybank, известный бизнесмен Махмуд Мамедов в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву рассказал об организованном на него покушении. Более того, главе Günaybank угрожала неминуемая опасность...

Почему Махмуд Мамедов решил рассказать о своих жизненных невзгодах накануне 100-летия Гейдара Алиева? И какую роль сыграл в судьбе известного банкира академик Джалал Алиев? Что за фотографии президента Ильхама Алиева в кабинете М.Мамедова? И кто из чиновников пытался добиться закрытия банка? Все это вы можете узнать, послушав откровенную беседу банкира с журналистом.

Представляем вашему вниманию версию интервью на азербайджанском языке. Завтра, 8 мая, вниманию читателей будет представлена печатная версия интервью на русском языке.

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