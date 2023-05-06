Россия заявила об уничтожении 22 украинских дронов над Черным морем

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на воскресенье, 7 мая, над Черным морем около Крыма были обнаружены и сбиты 22 ударных украинских беспилотника.

Ранее «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщал об уничтожении более 10 украинских дронов.

Кроме того, по утверждению российского военного ведомства, сбиты ракеты «Гром-2», «Точка-У» и 5 снарядов HIMARS.