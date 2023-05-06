Антиправительственный митинг в Кишиневе: десятки задержанных

В столице Молдовы Кишиневе проходит антиправительственная демонстрация. По данным местных СМИ, акцию организовало «Движение за народ», в которое входят активисты и политики партии «Шор».

Участники митинга собрались возле здания парламента. Они требовали отставки президента и проведения внеочередных парламентских выборов. Демонстранты временно перекрыли часть центральной магистрали Кишинева.

По данным полиции, 27 человек задержаны и доставлены в отделение полиции для проверки документов. Кроме того, пишут СМИ, у некоторых задержанных были обнаружены легковоспламеняющиеся вещества, с помощью которых они собирались поджечь различные объекты.

«Движение за народ», выступившее одним из организаторов протеста, обвинило власти Молдовы в незаконных действиях полиции, которая заблокировала транспорт с людьми, направлявшихся на акцию протеста в Кишинев.

Участники протеста принесли с собой плакаты с надписями «Больше не можем оплачивать счета!», «Требуем, чтобы правительство оплатило счета людей!», «Мы - народ!».