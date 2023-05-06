Нейтрализован особо опасный террорист РКК

Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Ирака особо опасного террориста РКК Эйваза Бейаза под кодовым именем «Зердешт Карадениз», находящегося в международном розыске по красному циркуляру.

Anadolu со ссылкой на источники в силах безопасности сообщает, что Бейаз вступил в ряды террористов в 1994 году. Он был исполнителем терактов против сил безопасности Турции в районе Герзе в Синопе в 2010 году, в районе Бойабат в Синопе в 2011 году и в районе Дюзкей в Трабзоне в 2012 году.

Бейаз находился в международном розыске по красному циркуляру, а также числился в «сером» списке особо опасных террористов МВД Турции. Он был нейтрализован в ходе спецоперации Национальной разведывательной службы Турции в районе Духок-Гара на севере Ирака.