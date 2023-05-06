Премьер-лига: «Нефтчи» крупно проиграл в Товузе

В матче 33-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги «Туран-Товуз» принимал «Нефтчи». Встреча завершилась с неожиданным результатом – 4:0 в пользу хозяев.

Камерунский форвард товузцев Руни Эва сделал хет-трик. Он отличился на 16-й, 44-й и 61-й минутах. Еще один гол на 21-й минуте забил панамский футболист «Туран-Товуза» Родерик Миллер.

Напомним, не так давно «Нефтчи» с трудом одолел «Туран-Товуз» в Кубке Азербайджана. В Товузе бакинцы проиграли 0:1, а в ответной игре «Нефтчи» лишь в самой концовке смог забить два мяча и пробиться в финал. Там команда Лауренциу Регекампфа сыграет с «Габалой».

Возвращаясь к чемпионату, «Нефтчи» уже обеспечил себе 3-е место и выше не поднимется. «Туран-Товуз» же благодаря этой победе укрепился на 6-й позиции и вряд ли ее упустит.

В двух других матчах 33-го тура Премьер-лиги «Сабах» и «Зиря» с одинаковым счетом 3:0 разгромили в гостях «Кяпяз» и «Шамахы» соответственно.

Сегодня еще состоится матч «Сумгаит» - «Сабаил», а закроет тур завтрашняя игра «Карабах» - «Габала».

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 81 очко (32 матча)

2. «Сабах» - 77 (33)

3. «Нефтчи» - 61 (33)

4. «Габала» - 48 (32)

5. «Зиря» - 45 (33)

6. «Туран-Товуз» - 35 (33)

7. «Кяпяз» - 29 (33)

8. «Сумгаит» - 28 (32)

9. «Шамахы» - 23 (33)

10. «Сабаил» - 22 (32).