Офис Кочаряна об «эмиграции» экс-президента в США

Накануне армянская газета «Грапарак» написала о распространяемых в Армении слухах о том, что экс-президент Роберт Кочарян намерен покинуть Армению всей семьей.

«...Распространяются упорные слухи, что Роберт Кочарян намерен покинуть Армению всей семьей. Его младший сын решил переехать в США с семьей: его трое детей родились в США, а другие – в Греции. Как передает наш источник, переводят за границу даже тот бизнес, который возможен. В офисе Роберта Кочаряна... упорно не отвечали на наши звонки. Уверены, что... поспешат с энтузиазмом опровергнуть новость», - писала газета.

В офисе Кочаряна поспешили опровергнуть информацию армянской газеты, предложив «читателю отнестись к этой публикации с улыбкой». На вопрос, намерен ли Кочарян покинуть Армению, руководитель офиса Баграт Микоян ответил: «Данная публикация упомянутого СМИ действительно уникальна: в сравнении с количеством использованных слов подобной плотности дезинформации и лжи мы больше нигде не видели. Предлагаем читателю отнестись к этой публикации с улыбкой».