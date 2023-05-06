Закрытие международной регаты «Кубок президента» на Бакинском бульваре
В воскресенье, 7 мая, в 19:00 состоится церемония закрытия Международной регаты «Кубок президента-2023», посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Мероприятие состоится на Бакинском бульваре, возле Дворца водных видов спорта.
Помимо церемонии награждения жителям Баку представят зрелищную шоу-программу. Лазерное шоу с 3D-эффектом, выступления известных танцевальных коллективов, народного артиста Мири Юсифа и грандиозный фейерверк подарят зрителям праздничную атмосферу.