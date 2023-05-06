Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems впервые продемонстрировала на выставке IMDEX Asia 2023 в Сингапуре видео испытаний наземной боевой лазерной установки. Об этом пишет израильский 9 Канал.

Система Iron Beam интегрируется в общий комплекс ПВО и обеспечивает безопасность в случае появления летающих объектов — от малых и больших беспилотников до баллистических ракет малой дальности.

Кроме того, Rafael представила на выставке военно-морской вариант системы. Она обладает «бесконечным количеством патронов», боевые части выпущенных снарядов не разлетаются в виде осколков, проста и надежна в эксплуатации, легко интегрируется с различными родами войск.