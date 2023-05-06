МЧС-ники обыграли чекистов в финале турнира памяти Гейдара Алиева

В финале встречались команды Службы государственной безопасности (DTX) и Министерства чрезвычайных ситуаций (FHN). Игровое время матча, вызвавшего, как и весь турнир, большой интерес у зрителей, завершилось вничью - 0:0. В серии пенальти точнее оказались представители FHN – 7:6.

А до начала матча состоялась торжественная церемония. С речью выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев, почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана (AMF) и футбольного клуба «Зиря» Орхан Мамедов.

Турнир организован Министерством молодежи и спорта при поддержке АФФА и Федерации мини-футбола Азербайджана. В соревновании участвовали 52 команды. Они были поделены на четыре группы. По итогам однокругового турнира в 13 туров в каждой группе были определены по восемь лучших коллективов. Эти команды вышли в 1/16 финала и провели матчи плей-офф. Далее 16 команд поделили на четыре группы. Победители групп вышли в полуфинал. В итоге до финала добрались DTX и FHN.