Запад призвали быть готовым к «непредсказуемым ситуациям»

«Думаю, что мы должны сделать все, что в нашем распоряжении, чтобы поощрить украинцев и поддержать их, чтобы они были успешными. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредсказуемым ситуациям», – сказал Павел.

Западу стоит подготовиться к тому, что в российско-украинской войне не будет полной победы. Об этом президент Чехии Петр Павел рассказал в интервью The Guardian. Его заявления приводит «Европейская правда».

По его словам, в Киеве есть понимание, что не следует «недооценивать россиян, потому что у них достаточно живой силы, у них все еще достаточно техники, даже если она более старая, возможно, в меньшем количестве, но все равно у них есть большое количество артиллерийских стволов, у них много боеприпасов».

«Атаковать такого врага, как Россия, будет трудно, и россиян не удастся застать врасплох во второй раз», – отметил президент Чехии.

Павел считает, что ЕС должен поставлять боеприпасы для Украины со всего мира, включая страны, которые, возможно, не хотят признавать свое участие в конфликте с Россией или с которыми европейские столицы могут испытывать определенный дипломатический дискомфорт в отношениях.