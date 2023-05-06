Убитой в Апшероне оказалась известный пластический хирург

Апшеронская районная прокуратура в воскресенье, 7 мая, сообщила об убийстве гражданином Турции Мухамметом Гюндюзом своей супруги Тюрканы Гюндюз. Мужчина умышленно убил ее, нанеся женщине ножевые ранения во время конфликта.

Qafqazinfo пишет, что Тюркана Гюндюз была квалифицированным пластическим хирургом. Она работала в известных клиниках, а также в сети клиник Acıbadem в Турции. Последним местом работы женщины была клиника City Hospital в Баку.

Мухаммет Гюндюз занимается предпринимательской деятельностью. Пара была вместе на протяжении 14 лет.