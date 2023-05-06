Порядка 1,7 млн человек приняли в воскресенье участие в главном и самом массовом митинге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле перед выборами главы государства, которые назначены на 14 мая.

«По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвуют около 1,7 млн человек. Если жители Стамбула скажут «да» на выборах, вопрос (избрания президента) можно считать решенным», - сказал Эрдоган.