На предвыборный митинг Эрдогана пришли около 2 млн человек видео
Порядка 1,7 млн человек приняли в воскресенье участие в главном и самом массовом митинге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле перед выборами главы государства, которые назначены на 14 мая.
«По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвуют около 1,7 млн человек. Если жители Стамбула скажут «да» на выборах, вопрос (избрания президента) можно считать решенным», - сказал Эрдоган.
Акция в поддержку лидера страны, организованная возглавляемой им правящей Партией справедливости и развития, прошла в Национальном парке, который разбит на территории бывшего международного аэропорта Ататюрка. Там были приняты усиленные меры безопасности, всех направлявшихся на митинг досматривали сотрудники полиции. Метропоезда, следовавшие к месту проведения акции, были переполнены с полудня, как и перроны станций, где сторонники Эрдогана скандировали лозунги в его поддержку, передает ТАСС.
В выборах 14 мая, согласно данным ЦИК, смогут принять участие 64 млн граждан республики. Всего в Турции и за ее пределами будут установлены 191 884 урны для голосования. В президентских выборах участвуют четыре кандидата, основными претендентами на высший государственный пост считаются Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. В выборах в парламент участвуют 26 партий. Для победы в первом туре президентских выборов необходимо набрать как минимум 50% голосов плюс один. Многие эксперты считают подобный исход маловероятным. В таком случае предстоит второй тур, который состоится 28 мая. Победителем будет признан кандидат, набравший большинство голосов.