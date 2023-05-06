Мать Саакашвили: Перед глазами предстают кадры Освенцима...

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили «крайне слаб». Об этом заявила мать экс-президента Гиули Аласания после посещения сына в клинике «Вивамед».

По словам Аласания, которые приводят грузинские СМИ, она пока не знает, когда в Грузию приедут польские врачи, чтобы навестить Саакашвили.

«На мой взгляд, положение все хуже и хуже… Он крайне слаб, какой-то скелет, перед глазами встают кадры Освенцима, когда смотришь на него. Вместе с тем у меня нет никакой информации о польских врачах. Я очень удивлена, потому что прошло три месяца, и что тут, в конце концов, такого, что невозможно уладить, я не знаю, не понимаю. Похоже, есть серьезные препятствия», - заявила Аласания.