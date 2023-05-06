В рамках организованного сегодня «Бакинского марафона-2023» состоялся флешмоб, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Более 2 тысяч молодых волонтеров приняли участие во флешмобе, проведенном при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие».

В рамках флешмоба была создана композиция, состоящая из имени общенационального лидера Гейдара Алиева и символа 100-летнего юбилея.

В этом году Бакинский марафон был организован в рамках «Года Гейдара Алиева».