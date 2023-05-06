Контрнаступление Украины может подготовить почву для мирных переговоров Киева и Москвы к концу года, считают на Западе, при этом одним из посредников переговоров может выступить Китай, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

По ее данным, такой подход основан на том, что ни одна из сторон не может вести боевые действия неограниченное время. Вместе с тем некоторые западные страны хотят проверить роль Китая в качестве посредника, что, как отмечает издание, указывает на изменение отношения Запада к Пекину в этом вопросе.

По сведениям газеты, ключевые представители Совета национальной безопасности США выступают за проведение переговоров между Киевом и Москвой. Вместе с тем в Госдепартаменте и ЦРУ к этой идее относятся со скепсисом и хотят посмотреть на исход украинского контрнаступления, прежде чем предпринимать какие-либо дипломатические шаги.

Издание также отмечает, что подобная смена настроений происходит на фоне серьезной озабоченности западных стран тем, что в будущем они не смогут поддерживать необходимый уровень военной помощи Украине.