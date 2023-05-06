Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:14

На фоне признания Николом Пашиняном бывшего Нагорно-Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана и его готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном, политические круги России, а также пророссийские силы в Армении выдвигают тезис о том, что «сдача» Пашиняном Карабаха положит конец присутствию России на Южном Кавказе. Следует понимать, что под «присутствием в регионе» эти круги имеют в виду именно военное присутствие Российской Федерации на территории Армении – 102-ю военную базу, расквартированную в Гюмри, и временный миротворческий вооруженный контингент в Карабахе.

При этом не секрет, что подобное мнение высказывают не только в экспертных кругах, но и в официальных заявлениях Москвы, активно продвигая идею о том, что армяно-азербайджанское мирное соглашение, достигнутое на условиях «отказа Армении от Карабаха» представит реальную угрозу для российских позиций в регионе. Но каким образом военное присутствие России на Южном Кавказе зависит от будущего Карабаха? И если такая «зависимость» существует, то почему Кремль не предпринимает «резких усилий» для защиты своих интересов в регионе? Отвечая на этот вопрос, Тигран Григорян, армянский эксперт и руководитель «Регионального центра демократии и безопасности» в Ереване, заявил в интервью изданию realtribune.ru, что в данный момент Россия не в состояние сделать это, поскольку после начала войны в Украине влияние Кремля на Южном Кавказе перестало быть прежним.

«Все ресурсы России отмобилизованы для достижения поставленных целей в Украине, что, в свою очередь, создает вакуум силы в регионе Южного Кавказа и открывает для Азербайджана окно возможностей в процессе имплементации его силовой политики в отношении Армении и Нагорного Карабаха», — подчеркнул эксперт. По мнению Григоряна, возможная «деарменизация» Карабаха и приток в Армению десятков тысяч беженцев создадут в стране серьезнейший социально-экономический и политический кризис, который будет иметь долгосрочные последствия и для стабильности в регионе. «Теоретически подобный сценарий может привести регион к гуманитарной катастрофе и уничтожить перспективы достижения на Южном Кавказе всеобъемлющего мира, - считает армянский эксперт. - Более того, при таком развитии событий само присутствие России на Южном Кавказе может оказаться под вопросом. Если Москва не будет в состоянии обеспечить безопасную жизнь армян Нагорного Карабаха, то роль и значимость Российской Федерации для Армении резко снизится». Примерно в то же время армянский блогер и медиа эксперт Тигран Кочарян заявил в интервью интернет-изданию «Красная Весна», связанному с российскими военно-разведывательными структурами, что Кремль по отношению к армянам «ведет себя отвратительно», и что цель Никола Пашиняна — вытеснить Россию из Южного Кавказа.

«О том, что Россию нужно выгнать из региона, Пашиняну «втолковывал» еще Джон Болтон, помощник Трампа по национальной безопасности, - отметил, в частности, Кочарян. – И этот план сейчас претворяется в жизнь. В 2020 году, вопреки расчетам Запада, Россия оказалась в Карабахе. И вот теперь прилагаются максимальные усилия, чтобы население Карабаха перестало доверять российским миротворцам, которые, предположительно, не в состоянии обеспечить его безопасность. В том случае, если армяне покинут Карабах, то вопрос российских миротворцев закроется сам собой. Второй вариант: Запад будет так нажимать на Армению (что он, собственно, и делает сейчас), что Ереван признает Карабах в составе Азербайджана. Тогда смысл присутствия миротворцев опять же пропадает - жители региона становятся азербайджанскими гражданами, и уже Азербайджан волен решать, что с ними делать». «Если усилия Запада по быстрому достижению мира между Азербайджаном и Арменией ставят под сомнение позиции России в регионе, то почему Кремль остается «нейтральным» к происходящему сейчас в Карабахе? – спросил у армянского эксперта корреспондент «Красной Весны». – Почему Россия спокойно относится к размещению азербайджанского пограничного пункта в «Лачинском коридоре»? Ведь все это дает карты в руки силам, заинтересованным в отмене многовековой ориентации Армении на Россию, и, соответственно, приведет к потере Армении, как русского плацдарма в Закавказье».