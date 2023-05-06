Армянская логика: Если Карабах в составе Азербайджана, России нечего делать на Кавказе наш обзор

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

На фоне признания Николом Пашиняном бывшего Нагорно-Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана и его готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном, политические круги России, а также пророссийские силы в Армении выдвигают тезис о том, что «сдача» Пашиняном Карабаха положит конец присутствию России на Южном Кавказе.

Следует понимать, что под «присутствием в регионе» эти круги имеют в виду именно военное присутствие Российской Федерации на территории Армении – 102-ю военную базу, расквартированную в Гюмри, и временный миротворческий вооруженный контингент в Карабахе.

Что станет с российской военной базой в Гюмри?

При этом не секрет, что подобное мнение высказывают не только в экспертных кругах, но и в официальных заявлениях Москвы, активно продвигая идею о том, что армяно-азербайджанское мирное соглашение, достигнутое на условиях «отказа Армении от Карабаха» представит реальную угрозу для российских позиций в регионе.

Но каким образом военное присутствие России на Южном Кавказе зависит от будущего Карабаха? И если такая «зависимость» существует, то почему Кремль не предпринимает «резких усилий» для защиты своих интересов в регионе?

Отвечая на этот вопрос, Тигран Григорян, армянский эксперт и руководитель «Регионального центра демократии и безопасности» в Ереване, заявил в интервью изданию realtribune.ru, что в данный момент Россия не в состояние сделать это, поскольку после начала войны в Украине влияние Кремля на Южном Кавказе перестало быть прежним.

По мнению Григоряна, возможная «деарменизация» Карабаха и приток в Армению десятков тысяч беженцев создадут в стране серьезнейший социально-экономический и политический коллапс в Армении

«Все ресурсы России отмобилизованы для достижения поставленных целей в Украине, что, в свою очередь, создает вакуум силы в регионе Южного Кавказа и открывает для Азербайджана окно возможностей в процессе имплементации его силовой политики в отношении Армении и Нагорного Карабаха», — подчеркнул эксперт.

По мнению Григоряна, возможная «деарменизация» Карабаха и приток в Армению десятков тысяч беженцев создадут в стране серьезнейший социально-экономический и политический кризис, который будет иметь долгосрочные последствия и для стабильности в регионе.

«Теоретически подобный сценарий может привести регион к гуманитарной катастрофе и уничтожить перспективы достижения на Южном Кавказе всеобъемлющего мира, - считает армянский эксперт. - Более того, при таком развитии событий само присутствие России на Южном Кавказе может оказаться под вопросом. Если Москва не будет в состоянии обеспечить безопасную жизнь армян Нагорного Карабаха, то роль и значимость Российской Федерации для Армении резко снизится».

Примерно в то же время армянский блогер и медиа эксперт Тигран Кочарян заявил в интервью интернет-изданию «Красная Весна», связанному с российскими военно-разведывательными структурами, что Кремль по отношению к армянам «ведет себя отвратительно», и что цель Никола Пашиняна — вытеснить Россию из Южного Кавказа.

Тигран Кочарян говорит, что именно помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон "втолковывал" Пашиняну выгнать Россию из региона

«О том, что Россию нужно выгнать из региона, Пашиняну «втолковывал» еще Джон Болтон, помощник Трампа по национальной безопасности, - отметил, в частности, Кочарян. – И этот план сейчас претворяется в жизнь. В 2020 году, вопреки расчетам Запада, Россия оказалась в Карабахе. И вот теперь прилагаются максимальные усилия, чтобы население Карабаха перестало доверять российским миротворцам, которые, предположительно, не в состоянии обеспечить его безопасность. В том случае, если армяне покинут Карабах, то вопрос российских миротворцев закроется сам собой. Второй вариант: Запад будет так нажимать на Армению (что он, собственно, и делает сейчас), что Ереван признает Карабах в составе Азербайджана. Тогда смысл присутствия миротворцев опять же пропадает - жители региона становятся азербайджанскими гражданами, и уже Азербайджан волен решать, что с ними делать».

«Если усилия Запада по быстрому достижению мира между Азербайджаном и Арменией ставят под сомнение позиции России в регионе, то почему Кремль остается «нейтральным» к происходящему сейчас в Карабахе? – спросил у армянского эксперта корреспондент «Красной Весны». – Почему Россия спокойно относится к размещению азербайджанского пограничного пункта в «Лачинском коридоре»? Ведь все это дает карты в руки силам, заинтересованным в отмене многовековой ориентации Армении на Россию, и, соответственно, приведет к потере Армении, как русского плацдарма в Закавказье».

Тигран Кочарян, что если армяне покинут Карабах, то вопрос российских миротворцев закроется сам собой

«Если честно, Кремль ведет себя просто отвратительно, - ответил Кочарян. - Неповоротливость, неспособность быстро реагировать, за исключением случая со сменой командующего миротворческого контингента, усиливает русофобские настроения и в Карабахе, и в самой Армении. Это граничит с халатностью и профнепригодностью. Российская сторона должна, по крайней мере, вести себя адекватно. К сожалению, эксперты и чиновники в России до сих пор считают, что всё хорошо и что Пашиняна еще можно сделать пророссийским. Мол, Армения никуда не денется. А ведь подобная «уверенность» была опровергнута примерами Грузии, Молдавии и, наконец, Украины. Так что в наибольшей степени ответственность за эскалацию русофобии в Армении несет сама Россия».

В дополнение к позициям армянских экспертов следует отметить, что в последние два-три года влияние Москвы в Армении действительно пошло на убыль. Армяне больше не доверяют России, хотя более надежного союзника у них все еще нет. Разочарование и недовольство Россией среди карабахских армян стремительно растут. И если между Ереваном и Баку при посредничестве Запада будет достигнуто мирное соглашение, также нормализуются отношения Армении с Турцией, то политическое влияние России в регионе станет, по существу, формальным.

В то же время имеет смысл напомнить, что Россия практически никогда не обеспечивала свои геополитические интересы за рубежом за счет поддержки местного населения.