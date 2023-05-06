Армянская логика: Если Карабах в составе Азербайджана, России нечего делать на Кавказе наш обзор
На фоне признания Николом Пашиняном бывшего Нагорно-Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана и его готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном, политические круги России, а также пророссийские силы в Армении выдвигают тезис о том, что «сдача» Пашиняном Карабаха положит конец присутствию России на Южном Кавказе.
Следует понимать, что под «присутствием в регионе» эти круги имеют в виду именно военное присутствие Российской Федерации на территории Армении – 102-ю военную базу, расквартированную в Гюмри, и временный миротворческий вооруженный контингент в Карабахе.
При этом не секрет, что подобное мнение высказывают не только в экспертных кругах, но и в официальных заявлениях Москвы, активно продвигая идею о том, что армяно-азербайджанское мирное соглашение, достигнутое на условиях «отказа Армении от Карабаха» представит реальную угрозу для российских позиций в регионе.
Но каким образом военное присутствие России на Южном Кавказе зависит от будущего Карабаха? И если такая «зависимость» существует, то почему Кремль не предпринимает «резких усилий» для защиты своих интересов в регионе?
Отвечая на этот вопрос, Тигран Григорян, армянский эксперт и руководитель «Регионального центра демократии и безопасности» в Ереване, заявил в интервью изданию realtribune.ru, что в данный момент Россия не в состояние сделать это, поскольку после начала войны в Украине влияние Кремля на Южном Кавказе перестало быть прежним.
«Все ресурсы России отмобилизованы для достижения поставленных целей в Украине, что, в свою очередь, создает вакуум силы в регионе Южного Кавказа и открывает для Азербайджана окно возможностей в процессе имплементации его силовой политики в отношении Армении и Нагорного Карабаха», — подчеркнул эксперт.
По мнению Григоряна, возможная «деарменизация» Карабаха и приток в Армению десятков тысяч беженцев создадут в стране серьезнейший социально-экономический и политический кризис, который будет иметь долгосрочные последствия и для стабильности в регионе.
«Теоретически подобный сценарий может привести регион к гуманитарной катастрофе и уничтожить перспективы достижения на Южном Кавказе всеобъемлющего мира, - считает армянский эксперт. - Более того, при таком развитии событий само присутствие России на Южном Кавказе может оказаться под вопросом. Если Москва не будет в состоянии обеспечить безопасную жизнь армян Нагорного Карабаха, то роль и значимость Российской Федерации для Армении резко снизится».
Примерно в то же время армянский блогер и медиа эксперт Тигран Кочарян заявил в интервью интернет-изданию «Красная Весна», связанному с российскими военно-разведывательными структурами, что Кремль по отношению к армянам «ведет себя отвратительно», и что цель Никола Пашиняна — вытеснить Россию из Южного Кавказа.
«О том, что Россию нужно выгнать из региона, Пашиняну «втолковывал» еще Джон Болтон, помощник Трампа по национальной безопасности, - отметил, в частности, Кочарян. – И этот план сейчас претворяется в жизнь. В 2020 году, вопреки расчетам Запада, Россия оказалась в Карабахе. И вот теперь прилагаются максимальные усилия, чтобы население Карабаха перестало доверять российским миротворцам, которые, предположительно, не в состоянии обеспечить его безопасность. В том случае, если армяне покинут Карабах, то вопрос российских миротворцев закроется сам собой. Второй вариант: Запад будет так нажимать на Армению (что он, собственно, и делает сейчас), что Ереван признает Карабах в составе Азербайджана. Тогда смысл присутствия миротворцев опять же пропадает - жители региона становятся азербайджанскими гражданами, и уже Азербайджан волен решать, что с ними делать».
«Если усилия Запада по быстрому достижению мира между Азербайджаном и Арменией ставят под сомнение позиции России в регионе, то почему Кремль остается «нейтральным» к происходящему сейчас в Карабахе? – спросил у армянского эксперта корреспондент «Красной Весны». – Почему Россия спокойно относится к размещению азербайджанского пограничного пункта в «Лачинском коридоре»? Ведь все это дает карты в руки силам, заинтересованным в отмене многовековой ориентации Армении на Россию, и, соответственно, приведет к потере Армении, как русского плацдарма в Закавказье».
«Если честно, Кремль ведет себя просто отвратительно, - ответил Кочарян. - Неповоротливость, неспособность быстро реагировать, за исключением случая со сменой командующего миротворческого контингента, усиливает русофобские настроения и в Карабахе, и в самой Армении. Это граничит с халатностью и профнепригодностью. Российская сторона должна, по крайней мере, вести себя адекватно. К сожалению, эксперты и чиновники в России до сих пор считают, что всё хорошо и что Пашиняна еще можно сделать пророссийским. Мол, Армения никуда не денется. А ведь подобная «уверенность» была опровергнута примерами Грузии, Молдавии и, наконец, Украины. Так что в наибольшей степени ответственность за эскалацию русофобии в Армении несет сама Россия».
В дополнение к позициям армянских экспертов следует отметить, что в последние два-три года влияние Москвы в Армении действительно пошло на убыль. Армяне больше не доверяют России, хотя более надежного союзника у них все еще нет. Разочарование и недовольство Россией среди карабахских армян стремительно растут. И если между Ереваном и Баку при посредничестве Запада будет достигнуто мирное соглашение, также нормализуются отношения Армении с Турцией, то политическое влияние России в регионе станет, по существу, формальным.
В то же время имеет смысл напомнить, что Россия практически никогда не обеспечивала свои геополитические интересы за рубежом за счет поддержки местного населения.