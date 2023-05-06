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Сразу три области в России — Тюменская, Свердловская и Курганская — охвачены огнем из-за природных пожаров. В воскресенье, 7 мая, губернатор Тюменской области Александр Моор объявил режим чрезвычайной ситуации во всем регионе. Он отметил, что основная причина пожаров — «человеческий фактор», и призвал не ходить в лес и не выезжать на пикники. Об этом пишет «Новая газета Европа». Сообщается, что смог накрыл саму Тюмень. Жители разных районов жалуются на запах гари и плохую видимость.

Трасса Тюмень-Омск в районе пос. Богандинский закрыта в обоих направлениях pic.twitter.com/L9K7GEjQo3 — Serg Wысоцкий (@SergAlbertich) May 7, 2023

Согласно сообщению МЧС России, в Курганской области огонь угрожает населенным пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана. В пригороде Кургана организована эвакуация жителей в связи с угрозой задымления. Также объявлена эвакуация жителей нескольких деревень. Всего в России, по данным «Авиалесоохраны», действует 123 очага лесных пожаров на площади более чем 56 га, из них 39 очагов локализованы.