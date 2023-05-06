«Уже вся область горит»: регионы России в огне видео
Сразу три области в России — Тюменская, Свердловская и Курганская — охвачены огнем из-за природных пожаров.
В воскресенье, 7 мая, губернатор Тюменской области Александр Моор объявил режим чрезвычайной ситуации во всем регионе. Он отметил, что основная причина пожаров — «человеческий фактор», и призвал не ходить в лес и не выезжать на пикники. Об этом пишет «Новая газета Европа».
Сообщается, что смог накрыл саму Тюмень. Жители разных районов жалуются на запах гари и плохую видимость.
Трасса Тюмень-Омск в районе пос. Богандинский закрыта в обоих направлениях pic.twitter.com/L9K7GEjQo3— Serg Wысоцкий (@SergAlbertich) May 7, 2023
Согласно сообщению МЧС России, в Курганской области огонь угрожает населенным пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана. В пригороде Кургана организована эвакуация жителей в связи с угрозой задымления. Также объявлена эвакуация жителей нескольких деревень.
Всего в России, по данным «Авиалесоохраны», действует 123 очага лесных пожаров на площади более чем 56 га, из них 39 очагов локализованы.
По данным спасателей, самая тяжелая ситуация в Свердловской области, здесь огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. За сутки там удалось локализовать 15 возгораний. Накануне в Режевском районе области прогремели взрывы на складах с порохом.
Днем 7 мая сообщалось, что город Асбест, а также другие населенные пункты были обесточены из-за аварии.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился за федеральной помощью для борьбы с пожарами и поручил мэрам городов набирать и обучать волонтеров среди населения. Он также пригрозил штрафами тем, кто разводит костры в лесах. «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. 20 тысяч гектаров! В регионе — катастрофа! Людям нечем дышать, они свои дома теряют. А эти жарят шашлыки. Хорошо. Если не понимают просьбы по-хорошему, будем разговаривать по-плохому. По закону штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 миллионов рублей», — заявил губернатор.