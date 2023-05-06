В Иране испытали новую модель Fajr-5
Новую версию ракетной системы Fajr-5, оснащенную термобарической боеголовкой, испытали в Иране, сообщает информагентство Mehr.
Успешные испытания провели сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Fajr-5 (в переводе с персидского fajr означает «рассвет») — иранская реактивная система залпового огня (РСЗО) большой дальности. Пусковая установка Fajr-5 оснащена четырьмя ракетами длиной 6,48 метра и калибром 333 мм. Дальность стрельбы до 75 км. Каждая ракета установки весит 915 кг. Она может нести 175-килограммовые осколочно-фугасные боеголовки с 90 килограммами взрывчатого вещества.