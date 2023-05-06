Россия усилила удары по Украине

В преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ Россия усилила ракетные удары по Украине.

В последние дни российские вооруженные силы все чаще используют ракеты дальнего радиуса действия для обстрела гражданских целей и объектов инфраструктуры в Украине, передает Reuters.

По данным агентства, предупреждения о ракетных атаках звучали в Киеве и в регионах к западу от украинской столицы.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, российские военные активизировали работу беспилотных летательных аппаратов различных типов по всей линии фронта.