Киссинджер увидел шанс на переговоры по Украине

Присоединение Китая к обсуждению урегулирования ситуации в Украине позволит рассчитывать на реальные переговоры между Киевом и Москвой к концу 2023 года. Об этом заявил в интервью CBS бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Теперь, когда Китай подключился… Я думаю, к концу мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах», — считает Киссинджер.

Киссенджера спросили, полетел бы он на переговоры с Владимиром Путиным в Москву, если бы об этом попросил президент США. Бывший госсекретарь ответил, что «был бы склонен» это сделать, но в качестве советника, а не действующего участника диалога.