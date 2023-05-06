Этнический венгр стал премьером Словакии

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла прошение об отставке премьер-министра страны Эдуарда Хегера. Об этом Хегер заявил в воскресенье, 7 мая, после встречи с Чапутовой в президентском дворце, пишет Aktuality.

Вместе с премьером уйдет в отставку и все правительство. Сообщается, что Хегер попросил об отставке из-за правительственного кризиса, который начался с момента недавнего ухода из правительства двух министров.