Этнический венгр стал премьером Словакии
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла прошение об отставке премьер-министра страны Эдуарда Хегера. Об этом Хегер заявил в воскресенье, 7 мая, после встречи с Чапутовой в президентском дворце, пишет Aktuality.
Вместе с премьером уйдет в отставку и все правительство. Сообщается, что Хегер попросил об отставке из-за правительственного кризиса, который начался с момента недавнего ухода из правительства двух министров.
Тем временем Зузана Чапутова в заявлении для СМИ сообщила о том, что главой нового правительства Словакии станет вице-глава Национального банка Словакии Людовит Одор. По ее словам, правительство, которое появится в результате сентябрьских досрочных выборов, будет формироваться в течение нескольких недель, и поэтому «полгода – это довольно длительное время для правительства экспертов, чтобы стабилизировать ситуацию в Словакии».
С 2018 года Людовит Одор занимает должность вице-президента Нацбанка. Он является этническим венгром, уроженцем города Комарно, где проживает большая венгерская община.