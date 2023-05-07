Скандал между Францией и Италией продолжается

Италия недовольна извинениями, принесенными Парижем после того, как французский министр обвинил Рим в неправильном урегулировании кризиса с мигрантами. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Reuters.

«Нужны более четкие слова, – сказал Таяни. - Надеюсь, французское правительство изменит свою позицию и принесет извинения, которые будут противоположны позиции, занятой министром внутренних дел. Я буду рад их принять».

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правый премьер-министр Италии Джорджа Мелони «не смогла решить миграционные проблемы, с которыми она была избрана». Дарманен добавил, что Мелони «лгала» избирателям, что она может положить конец миграционному кризису. Слова министра вызвали резонанс в итальянских СМИ. Глава МИД Италии Антонио Таяни отменил запланированную поездку в Париж и потребовал от Франции извинений за оскорбление «всех итальянцев и премьер-министра». Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что стремится наладить «спокойный диалог» с Италией после того, как слова главы МВД вызвали возмущение в Риме.