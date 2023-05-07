В качестве «симметричной меры» Москва повысила Молдове цену на газ, а в молдавских городах прошли антиправительственные акции протестов. После чего Кишинев запретил российскую символику, связанную с войной в Украине, вещание российских телеканалов, а также выслал дипломатов и закрыл въезд в страну ряду российских чиновников, в том числе президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, что в прошлом году, после того, как проевропейское правительство премьера Майе Санду осудило российское вторжение в Украину, а Брюссель предоставил Кишиневу статус кандидата в члены ЕС, отношения между Москвой и Кишиневом резко обострились.

На фоне геополитических баталий, разыгравшихся в Гагаузском автономном территориальном образовании Молдовы, прошли выборы руководителя – башкана. По мнению некоторых международных экспертов, население Гагаузии традиционно настроено пророссийски - факт, который Кремль может использовать для дестабилизации Молдовы.

- Во второй тур парламентских выборов в Молдове вышли два пророссийских кандидата: Григорий Узун, поддерживаемый партией социалистов, и Евгения Гуцул от партии «Шор», которую обвиняют в получении денег от Кремля для организации массовых антиправительственных выступлений в Кишиневе. На открытии предвыборной кампании Григория Узуна экс-президент Молдовы Игорь Додон призвал избирателей поддержать этого кандидата, поскольку он будет, цитирую «противостоять европейской интеграции»…

- То, что два кандидата, вышедшие во второй тур, являются пророссийскими, не совсем так. По поводу партии «Шор» напомню, что возглавляет ее беглый олигарх Илан Шор, заочно приговоренный недавно к пятнадцати годам заключения за участие в хищении у нескольких молдавских банков одного миллиарда долларов. Шор зарегистрировал свою партию в надежде, что это поможет ему каким-то образом избежать наказания. То есть его партия не столько пророссийская, сколько партия защиты интересов одного олигарха. Что же касается социалистов, то это абсолютно промолдавская партия, которая, правда, декларирует необходимость сохранения стратегических отношений с Российской Федерацией как с государством, с которым у нас была общая история и которая имеет влияние в решении проблемы Приднестровья.

То есть, когда лидеры социалистов говорят о необходимости сотрудничать с РФ, это вовсе не значит, что данная партия является пророссийской и не ратует за сохранение Молдовы как независимого государства. В то же время в Молдове много проевропейских партий, которые на словах заявляют о евроинтеграции, но, по сути, предпринимают конкретные шаги в направлении слияния с Румынией.

- Есть ли в Гагаузии партии или независимые кандидаты, которые выступают с европейской платформой?

- Нет. Политической организации, выступающей за сближение с ЕС, в гагаузской автономии не существует. Хотя, как и во всей Молдове, у нас немало неправительственных организаций, учрежденных европейцами.

- Вам не кажется странным, что в Гагаузии нет ни одной либеральной партии или кандидата с европейской повесткой?

- Гагаузский регион получил в составе Молдовы особый правовой статус в 1994 году. Но с тех пор полномочия автономии в полном объеме не реализованы. В силу разных причин мы все дальше отдаляемся от принципов, заложенных в законе о статусе гагаузского региона. Но мы ведем работу в направлении конституционного закрепления полномочий автономии и стремимся убедить Кишинев в том, что полномочия, предоставленные региону, никак не представляют угрозу для безопасности и территориальной целостности Молдовы. Гагаузия – это государствообразующий регион, ее население на выборах и в своих действиях выступает за сохранение республики. Однако проблема в том, что сегодня правящая партия в Кишиневе, проводя политику евроинтеграции, считая, что самый короткий путь в ЕС пролегает через объединение с Румынией. Мы опасаемся, что Румыния поглотит Молдову, а это значит, что гагаузы утратят статус автономии и будут ассимилированы. Именно поэтому у нас в плане европейской интеграции есть разногласия с Кишиневом.

С учетом текущих геополитических реалий сближение Молдовы с Европой может дестабилизировать Молдову. Думаю, надо было провести референдум и вынести на него вопрос, хотят ли живущие в Молдове народы сближения с Евросоюзом. Политическая элита Молдовы декларирует свои намерения, руководствуясь позицией большинства, а не всего населения республики.

- То есть гагаузы против вступления в ЕС? В Молдове часто вспоминают слова Дмитрия Рогозина в бытность вице-премьерам России, когда он предупреждал, что в европейских «виражах и заходах» Молдова не должна забывать про приднестровские «вагончики» в своем локомотиве…

- Нельзя сказать, что гагаузы абсолютно против ЕС. Конечно, евроинтеграция может повысить уровень жизни в Молдове до европейских стандартов. Но нас должны убедить в том, что вступление в ЕС не нанесет ущерб стране и нашей автономии. Я не согласен с утверждениями о том, что Гагаузия — это пророссийский регион. Повторю: наши опасения связаны с риском слияния Молдовы с Румынией.

- А есть ли какие-то осязаемые признаки поглощения Молдовы, которое готовит Румыния? Может, какие-то решения президента или парламента в Кишиневе или в Бухаресте?

- На текущий момент никаких политических решений нет. Но мы считаем, что такая цель есть у правительства Санду. И в этом направлении предпринимаются определенные действия.

На днях парламент Молдовы принял поправку в Конституции о том, что государственным языком страны является не молдавский, а румынский язык. Это означает, что дальше последует шаги в направлении вступления Молдовы в состав Румынии…

- Но на многих международных конференциях представители гагаузов открыто говорят, что их язык идентичен турецкому, является его диалектом. Разве молдавские парламентарии, проголосовавшие за введение в Молдове румынского языка в качестве государственного, исходят не из той же логики?

- Да, это так. Гагаузский язык на 80 процентов идентичен турецкому и практически одинаков с азербайджанским. Наш народ говорит на языке, который относится к тюркской группе.

Но в случае с Молдовой ситуация иная. Вначале они откажутся от государственного языка, а затем последует решение о том, что молдаване и румыны – это один народ. И, как следствие, будет одно государство.

- У гагаузов есть признанная мировым сообществом автономия и есть условия для культурного развития, сохранения самобытности. Сколько у Вас телеканалов на гагаузском языке?

- Только один государственный телеканал, который вещает на гагаузском языке лишь часть времени. Хотя по закону в сетке вещания на телеканале для этнических меньшинств для передач на молдавском языке отводится не более 20 процентов эфирного времени.

- А частных гагаузских телеканалов нет?

- Нет ни одного. Это проблема отсутствия финансирования. На территории автономии есть вещание на турецком языке, поскольку Турция помогала нам с переводом фильмов и ведет ретрансляцию собственных передач. Создание и эксплуатация собственного телевидения — это сложная финансовая проблема, сопряженная с весьма ограниченными возможностями рекламного рынка в Молдове.

Что касается российских новостных каналов, то они на всей территории Молдовы запрещены.

- Как в автономии относятся к войне в Украине? Считают ли гагаузы Россию агрессором, а Донбасс и Крым – оккупированными территориями. На чьей стороне ваш народ?

- На стороне мира. Хочу отметить, что не только гагаузы, но и абсолютное большинство жителей Молдовы не приветствуют позицию руководства страны в отношении войны в Украине, которое накаляет внутриполитическую ситуацию в контексте братоубийственной войны, происходящей на украинской территории.

Мы помогаем беженцам из Украины, где проживает около 40 тысяч гагаузов. Гагаузская автономия имеет 120-километровую границу с Украиной. И когда пошел наплыв беженцев, то гагаузы помогали чем могли своим собратьям. То есть мы считаем, что надо способствовать наступлению мира и не подливать масло в огонь.

Каких-то акций солидарности с Украиной в Гагаузии не было. Как не было их и в Молдове. Свою солидарность мы продемонстрировали, когда принимали беженцев и выступали за мир. Мы одинаково хорошо относимся как к России, так и к Украине. И считаем, что политика солидарности Кишинева с Западом в вопросе поддержки Украины вредит Молдове. У нас маленькая страна, и мы не можем решать большие политические задачи. К тому же остается нерешенной Приднестровская проблема.

- И что предпримут в Гагаузии, чтобы остановить вступлении Молдовы в ЕС?

- Гагаузы однозначно против вступления Молдовы в НАТО. Что касается вступления в ЕС, то тут сложно сказать. Я не думаю, что Евросоюз примет Молдову. Но если Кишинев возьмет на себя обязательства в полной мере реализовать статус и полномочия нашей автономии, а также проведет гармонизацию всех отношений с нами, то не думаю, что гагаузы станут возражать против евроинтеграции.

- Есть ли примеры, когда гагаузам запрещали то, что прописано в Законе об автономии? Вы можете привести какие-нибудь факты культурной, социальной или какой-то другой дискриминации?

- Чтобы избежать кривотолков, сразу отмечу, что гагаузы гордятся тем, что живут в составе Молдовы. Здесь двух мнений быть не может. Есть проблемы в плане полного объема реализации наших полномочий на местах. Это касается противоречий между центром и регионом в назначениях на различные административные должности. Проблема в том, что в этом вопросе наши полномочия не реализованы. Более того, в последние десять лет полномочия гагаузов шаг за шагом сокращались в пользу центра. То есть, когда в Кишиневе принимают нормативные документы по каким-то направлениям, полномочия гагаузов не учитывают, их умышленно урезают. И нам приходится сопротивляться.

- По ряду оценок экспертов, в случае продолжения прозападной политики Кишинева Россия попытается устроить в Гагаузии второе Приднестровье…

- Нет, второго Приднестровья не будет. У абсолютного большинства жителей гагаузского региона нет сепаратистских устремлений и желания отделиться от Молдовы. Нашей автономии уже тридцать лет, и своими повседневными делами, в том числе и политическими решениями, мы доказали, что регион является государствообразующим.

Поэтому никакого сепаратизма в нашем регионе нет. И конфликта с Кишиневом по типу Приднестровья или по какому-то другому сценарию не будет. Все проблемы в отношения автономии и центра решаемые. К примеру, мы хотим, чтобы при регулировании иностранных инвестиций, поступающих на развитие инфраструктуры, были учтены интересы регионов. Инвестиции в Молдову поступают из разных источников.

Что же касается государственного бюджета Молдовы, то никаких ущемлений прав гагаузского населения нет.