Жуткое ДТП: автомобиль врезался в пешеходов, семь погибших

В людей, стоявших на автобусной остановке около центра для мигрантов и бездомных в американском штате Техас, врезалась машина. Погибли по меньшей мере семь человек. Еще шесть человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает BBC.

Директор центра для мигрантов Виктор Малдонадо рассказал Associated Press, что большинство погибших были венесуэльцами. По его словам, на кадрах, сделанных при помощи камеры внешнего наблюдения, видно, как внедорожник "поехал на красный свет светофора, который находился примерно в 30 метрах, и въехал в людей, сидевших на автобусной остановке".

По словам представителей местной полиции, среди погибших есть мигранты. Водитель также доставлен в больницу и его тестируют на алкоголь и наркотики.

Трагедия произошла в техасском городе Браунсвилл, который находится около границы США с Мексикой. По данным американских пограничников, в Браунсвилле в последнее время резко выросло число нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики.