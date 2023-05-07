Украинцы впервые в мире сбили «Патриотом» российский «Кинжал»

4 мая над Киевской областью удалось сбить российскую ракету «Кинжал». По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сейчас Украина имеет два типа ЗРК против «баллистики» - это Patriot и SAMP/T.

Вооруженные силы Украины стали первой в мире армией, которая смогла сбить баллистическую ракету с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

«Когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с такими целями, как X-47 «Кинжал», - отметил Игнат.

Он отметил, что несмотря на успех использования Patriot, Украина все еще не может полностью защитить собственное небо.

По словам Игната, ликвидация «Кинжала» стала «шоком» для России.

Факт ликвидации «Кинжала» украинцы подтвердили 6 мая. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.