Кадыров недоволен Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров критикует демарш основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с угрозой уйти из города Бахмут Донецкой области Украины.

«Вокруг частной военной компании столько шума подняли, а нужно было всего лишь закончить начатое без лишних разговоров на весь интернет и весь мир. Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях нехватки и дефицита… Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или telegram-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу», — говорится в сообщении Кадырова, опубликованном в telegram-канале.

Кадыров в субботу, 6 мая, уже критиковал Пригожина за решение уйти из Бахмута, а также сказал, что чеченские подразделения готовы занять позиции ЧВК в городе.