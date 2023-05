«Евровидение-2023» официально открылось в Ливерпуле

Ведущими открытия конкурса стали украинец Тимур Мирошниченко и британская хоккеистка на траве Сэм Куэк. Участники песенного конкурса шагали по 200-метровой «бирюзовой дорожке», раздавали интервью и фотографировались.

Азербайджанский дуэт выступит 9 мая во второй части первого полуфинала под номером 12 с песней Tell me more.

Второй полуфинал пройдет 11 мая, финал - 13 мая.

Европейский вещательный союз в этом году вновь изменил правила голосования. Баллы национальных жюри стран-участниц теперь учитываются лишь в финале конкурса. А в полуфиналах голосуют только телезрители. В каждом из двух предварительных туров им предстоит выбрать по 10 участников финала.

Кроме того, в 2023 году на конкурсе смогут проголосовать и телезрители в тех странах, которые не принимают участие в нынешнем «Евровидении». Непосредственно перед полуфиналами и финалом Европейский вещательный союз опубликует список этих стран и правила голосования для них. Их баллы будут суммированы как от одной страны-участницы.

За неделю до финала основной претенденткой на победу букмекеры с большим отрывом называли представительницу Швеции Лорин. Композиция Tattoo в стиле евро-поп является в некоторой степени повтором ее песни Euphoria, с которой она победила в Баку в 2012 году.