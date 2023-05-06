Мэр Стамбула Экрем Имамоглу подаст в суд на губернатора провинции Эрзурум на востоке Турции и мэра одноименного города за бездействие во время предвыборного митинга в воскресенье, когда проводившие его представители оппозиции были забросаны камнями.

По словам стамбульского мэра, пострадали 10-15 человек, камнями были разбиты стекла партийного автобуса.

По заявлению Имамоглу, он был вынужден прекратить свое выступление на митинге через 15 минут.

«Я не уеду из города, пока не навещу пострадавших в больнице, и подам в суд за бездействие на губернатора Эрзурума и мэра", - приводит слова стамбульского мэра телеканал Sözcü.

Имамоглу представляет оппозиционный альянс, единый кандидат которого - лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу баллотируется на предстоящих 14 мая выборах президента Турции.