Роберт Кеннеди-младший обвинил ЦРУ в убийстве Джона Кеннеди

Центральное разведывательное управление США было причастно к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом заявил в интервью радио WABC в воскресенье его племянник, кандидат на пост главы американского государства Роберт Кеннеди-младший.

«ЦРУ было причастно к его убийству, тому есть убедительные доказательства. Полагаю, что сейчас каких-либо обоснованных сомнений в этом нет», - сказал Роберт Кеннеди, указав, что ведомство не только было замешано в убийстве, но и в «заметании следов» преступления.