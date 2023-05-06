Роберт Кеннеди-младший обвинил ЦРУ в убийстве Джона Кеннеди
Центральное разведывательное управление США было причастно к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом заявил в интервью радио WABC в воскресенье его племянник, кандидат на пост главы американского государства Роберт Кеннеди-младший.
«ЦРУ было причастно к его убийству, тому есть убедительные доказательства. Полагаю, что сейчас каких-либо обоснованных сомнений в этом нет», - сказал Роберт Кеннеди, указав, что ведомство не только было замешано в убийстве, но и в «заметании следов» преступления.
Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963). Кеннеди-младший последовательно выступает против вакцинации и является экоактивистом.
Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас). Правительственная комиссия, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что его совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Однако не все в США приняли официальную версию. Существуют некоторые конспирологические теории, подвергающие сомнению выводы комиссии и представляющих альтернативные версии убийства, в том числе заговор американских или советских спецслужб, однако ни одна из них не доказана.