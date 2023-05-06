Умер захвативший в плен Че Гевару генерал Сальмон
Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, захвативший в плен аргентинского революционера Эрнесто «Че» Гевару в 1967 году, скончался 6 мая в возрасте 84 лет. Об этом сообщил его сын Гари Прадо Арауз.
«Он умер в окружении жены и детей»,— написал он в Facebook.
Гари Прадо Сальмон командовал батальоном рейнджеров, который 8 октября 1967 года разгромил партизанский отряд и захватил в плен 39-летнего Эрнесто Гевару. Днем позже его казнили боливийские военные. Конгресс Боливии объявил генерала национальным героем за его роль в поимке «Че». Сальмон остался парализованным после того, как в 1981 году был случайно ранен в позвоночник. Он оставил службу в армии в 1988 году.