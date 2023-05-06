Центр «Досье»: Россия организовала «антитурецкие» акции от лица «украинцев»

Российские власти организовали кампании дезинформации в странах Евросоюза, чтобы поссорить партнеров по НАТО - в частности, Францию и Турцию, а также вызвать в этих странах неприязнь к украинцам. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщают центр «Досье», финансируемый российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, и несколько европейских изданий, включая Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция) и другие.

Кампании дезинформации были описаны в документах российских силовых органов, с которыми ознакомился центр. В частности, в этих документах содержится информация об акции в Париже, организованной лицами, изображавшими украинцев. Неизвестные со скрытыми лицами на фоне украинских флагов поднимают руку в нацистском приветствии, рядом с ними плакат на английском языке с обращением к президенту Турции: «Эрдоган, землетрясение - это месть за российских туристов. Аланья будет следующей!» На других снимках присутствует сожженный людьми в масках турецкий флаг и лозунги Stop Erdogan, Alanya Next и Stop Islam.

В документах, изученных журналистами, содержатся сценарии этих и подобных акций, которые должны вызвать вражду между Турцией, Францией и Украиной, а также ослабить поддержку Киева со стороны НАТО.

Центр «Досье» и европейские СМИ отмечают, что как минимум одна из этих организованных Россией акций действительно состоялась в Париже в марте, но не получила широкого освещения в СМИ. В изученных ими документах приводится еще ряд возможных мест проведения «антитурецких» акций со стороны «украинцев»: Гаага, Франкфурт-на-Майне, Брюссель.

Также шведское издание SVT в сотрудничестве с «Досье» получило документы российских спецслужб. В них указано, что спецслужбы вдохновлены «успехом» акции, в ходе которой датско-шведский крайне правый активист Расмус Палудан сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме, из-за чего процесс вступления Швеции в НАТО замедлился.

В одном из документов описывается сценарий операции, в ходе которой с помощью «местных жителей или мигрантов» можно будет разжигать конфликты, распространяя видео с сожжением турецкого флага или оскорблениями в адрес президента Турции.