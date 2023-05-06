Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что произошло падение обломков иранского БПЛА на двухэтажное здание в Святошинском районе.

Как сообщает Киевская мэрия, и в Шевченковском районе украинской столицы произошло падение обломков БПЛА.

Ночью 8 мая иранские беспилотники-камикадзе атаковали Киев.

ПРО Украины унитожила большинство беспилотников, однако по информации Киевской мэрии, один из беспилотников рухнул на жилой дом. По предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения.

В эти же часы украинские города Славянск, Краматорск, Константиновка, Бахмут и Часов Яр подверглись бомбардировкам с воздуха и земли с беспрецедентной интенсивностью.

Российская армия привлекла артиллерию, РСЗО и планирующие бомбы калибром от 500 до 1500 кг. Авиация наносила мощные удары по земле.

Одновременно с этим российские войска предприняли новый штурм города Бахмута. Идут ожесточенные бои.