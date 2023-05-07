«Это будут первые очные переговоры двух лидеров после февральских обсуждений в Мюнхене. В преддверии этой встречи на прошлой неделе министры иностранных дел двух стран провели разносторонние обсуждения в Вашингтоне», - отмечает газета.

Источники сообщили, что западные союзники усиливают свои посреднические позиции в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Предстоящая встреча в Брюсселе – яркий тому пример. Ожидается, что Шарль Мишель встретится с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в воскресенье.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в эти выходные в Брюсселе, чтобы обсудить мирное соглашение между двумя странами. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех высокопоставленных европейских чиновников, участвовавших в подготовке переговоров и пожелавших сохранить анонимность.

Тем не менее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев косвенным образом все же отозвался о переговорах, сказав , что «Азербайджан чувствует себя вполне комфортно с миссией Шарля Мишеля, потому что у ЕС нет скрытой повестки дня. В процессе подготовки встречи европейской стороной была разработана ключевая концепция переговоров и их структуры».

Что касается комментариев со стороны самих участников предстоящих в Брюсселе переговоров, то представители Мишеля, Пашиняна и Алиева от таковых воздержались.

Один из вышеупомянутых чиновников, участвовавший в подготовке встречи Алиева и Пашиняна, подчеркнул, что предстоящее событие является «важным признаком прогресса», а также добавил, что ЕС и США прилагают согласованные усилия для достижения мирного урегулирования ситуации на Южном Кавказе. По его словам, 1 июня лидеры Азербайджана и Армении планируют провести еще одну встречу – на этот раз с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Financial Times напоминает, что по итогам четырехдневных переговоров в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что был достигнут «заметный прогресс».

Следует отметить, что в то время, когда министры иностранных дел вели переговоры в Вашингтоне, Хикмет Гаджиев был направлен в Брюссель, где общался с официальными лицами Евросоюза. Не исключено, что одной из причин его визита стала подготовка встречи Алиева и Пашиняна.

Financial Times пишет, что на предстоящих переговорах в Брюсселе внимание, вероятнее всего, будет сосредоточено на вопросе о размещении азербайджанского пропускного пункта в начале дороги Лачин - Ханкенди. Стороны также обсудят вопросы делимитации и демаркации границы, обмена пленными и разминирования.

Что касается животрепещущего вопроса о погранпереходе, то помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем заявлении газете Financial Times отверг утверждения армянской стороны о том, что целью организации КПП была «блокада» карабахских армян.

«Урегулирование собственной территории - это нормально для каждой страны, - сказал Гаджиев. - Дорога закрыта лишь для незаконных перевозок».

Усилия, прилагаемые руководством ЕС, являются, без сомнения, проверкой того, в какой степени Европа способна сейчас оказывать влияние на дела региона, ведь активность европейских посредников является открытым вызовом историческому влиянию Москвы. Гаджиев отметил, что Баку проявляет «гибкость» в отношении встреч в Москве, Вашингтоне или Брюсселе, добавив, что для достижения результатов процесс должен стать более «инклюзивным».

«Россия может эффективно способствовать процессу миростроительства в регионе, - сказал Гаджиев. - Но также верно и то, что Россия сейчас занята войной в Украине».

Отметим, что по итогам переговоров в Вашингтоне было объявлено, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Москве. Эта встреча должна состояться в мае, но точная дата пока что не была объявлена. Впрочем, не исключено, что московская встреча имеет скорее формальное значение и рассчитана на снижение беспокойства российской стороны, поскольку западные союзники взяли на себя инициативу в переговорном процессе.

Что касается «значительного прогресса», достигнутого на вашингтонских переговорах, то каких-либо подробностей того, что это за прогресс, нет. Ясно лишь, что стороны еще не достигли договоренности по основным аспектам мирного соглашения. Это, между прочим, подтвердил и премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Радио Свобода» в Праге.

Противоречия, по словам Пашиняна, в основном связаны с тем, что азербайджанская сторона ни в какой форме не приемлет включения «карабахского вопроса» в текст мирного соглашения, а армянская сторона на этом настаивает. Еще одно противоречие, по его мнению, заключается в том, что Азербайджан не хочет признавать Армению в ее нынешних границах.

Что ж, если во время брюссельских переговоров Шарлю Мишелю каким-то образом удастся убедить армянскую сторону отказаться от своей позиции в отношении «карабахского вопроса», то не исключено, что будет создана благоприятная почва для устранения других противоречий, и мир действительно будет достигнут.