Представитель Эрдогана: Россия воюет не с Украиной, а с Западом

Калын также выразил мнение, что война «закончится не за счет военных успехов, а за счет нового договора о безопасности между двумя глобальными блоками», но пока у сторон нет желания договариваться, они хотят воевать.

Он заявил, что к такому выводу пришел после общения с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По словам Калына, война идет не между Киевом и Москвой, а между Россией и Западом.

«Это война между Россией и Западом, это холодная война 2.0. Россия предложила Западу спустя 30 лет после холодной войны выстроить новую архитектуру безопасности, однако договориться не получилось», - заявил он.