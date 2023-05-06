Чавушоглу о неискренности Армении

Из-за неискренности Армении ситуация на Южном Кавказе остается напряженной. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время своего выступления в Анталье, передают турецкие СМИ.

Чавушоглу также отметил, что сейчас в мире царит бессистемность: "Раньше мы говорили о международных системах. А сейчас мы обсуждаем несогласованность. В центре Европы идет война. Однако целью создания ООН и Евросоюза было предотвращение конфликтов".

По его словам, никакая другая страна не проводит такую взвешенную политику по войне в Украине, как это делает Турция.