Приднестровские сепаратисты просят Путина увеличить число миротворцев. Реакция Кремля

«Нет. Пока нет. По этому здесь нечего сказать», — ответил Песков.

Журналисты поинтересовались, есть ли какая-либо реакция Москвы на упомянутые просьбы:

«Власти» сепаратистской «Приднестровской Молдавской Республики» просят Россию увеличить число миротворцев. Об этом заявил российским СМИ так называемый «глава представительства ПМР в России» Леонид Манаков.

По его словам, данная мера оправдана «ростом рисков безопасности».

Манаков заявил, что в Москве еще в 1995 году решили снизить численность собственного контингента до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть.

«То есть нынешняя численность составляет не более 450 российских миротворцев, постоянно действующих в зоне безопасности», - отметил он.