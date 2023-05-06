Приднестровские сепаратисты просят Путина увеличить число миротворцев. Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбы «властей» сепаратистской «Приднестровской Молдавской Республики» увеличить число миротворцев.
Журналисты поинтересовались, есть ли какая-либо реакция Москвы на упомянутые просьбы:
«Нет. Пока нет. По этому здесь нечего сказать», — ответил Песков.
* * * 12:06
«Власти» сепаратистской «Приднестровской Молдавской Республики» просят Россию увеличить число миротворцев. Об этом заявил российским СМИ так называемый «глава представительства ПМР в России» Леонид Манаков.
По его словам, данная мера оправдана «ростом рисков безопасности».
Манаков заявил, что в Москве еще в 1995 году решили снизить численность собственного контингента до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть.
«То есть нынешняя численность составляет не более 450 российских миротворцев, постоянно действующих в зоне безопасности», - отметил он.