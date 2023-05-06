В Баку завершился турнир между госучреждениями, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Турнир, стартовавший в ноябре 2022 года, был организован Министерством молодежи и спорта и Федерацией мини-футбола Азербайджана. В нем приняли участие 52 команды, представляющие госучреждения.

В решающей встрече турнира сошлись команды Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Основное время матча завершилось вничью – 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне МЧС. В матче за третье место SOCAR обыграла команду Гостаможни – 1:0.

Лучшим игроком турнира был признан Али Сафаров (СГБ), лучшим бомбардиром стал Саттар Гадиров (МЧС, 33 гола), лучшим голкипером - Яхья Нагиев (МЧС), а награда Fair-play досталась команде МИД.

Награды командам вручили министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, глава СГБ Али Нагиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов, генсек АФФА Сархан Гаджиев, президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда и глава «Азеришыг» президент Федерации каноэ и гребли Вугар Ахмедов.