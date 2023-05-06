В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение досрочных выборов главы государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Почему я по собственной инициативе отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет президентского срока? Вы видите, согласно нашему Основному закону, в первую очередь реформируются все ветви власти, серьезно меняются отношения и баланс между ними.

Во-вторых, наша обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами и хокимами (главами администраций) новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать.

В-третьих, наш народ ждет от нас важных и неотложных перемен и реформ во всех сферах.

В-четвертых, в сложившейся ситуации, когда в мире и в нашем регионе происходят острые и сложные процессы, наиболее актуальным вопросом становится поиск правильного и эффективного пути развития и его реализация», — пояснил Шавкат Мирзиёев.