Крупнейший акт о помиловании в истории независимого Азербайджана

Столетие со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева является знаменательным событием в истории Азербайджана. Помня об исключительных заслугах Гейдара Алиева в осуществлении коренных реформ, направленных на построение демократического правового государства, и о том, что он придавал особое значение защите прав и свобод человека, продолжая традиции гуманизма, милосердия и человеколюбия, веря в то, что освобождаемые от наказания лица внесут свой вклад в благосостояние независимого Азербайджанского государства и развитие общества, рассмотрев адресованные президенту Азербайджана обращения о помиловании ряда осужденных лиц, членов их семей, уполномоченного по правам человека, правозащитных организаций, 8 мая 2023 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева». Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, помилован 801 осужденный, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек - от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, наказание в виде штрафа и лица, приговоренные к наказанию условно).

В сообщении отмечается, что данное распоряжение является крупнейшим актом о помиловании, принятым в истории независимой Азербайджанской Республики, по числу лиц, на которых оно распространяется.