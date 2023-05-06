«Cubics-шаг» для подготовки к автоматизации бизнеса

Любое новшество в компании обычно сталкивается с массовым недовольством по разным причинам. К примеру, процессы внедрения ERP обычно занимают несколько месяцев и требуют финансовых и технических ресурсов.

Предварительная подготовка к внедрению ERP решения является ключом плавной трансформации. Желание компании проявить инициативу по выполнению этих шагов помогает более систематически приспосабливаться к изменениям.

Cubics является одним из доверенных компаний по предоставлению ERP решений с широким портфолио малых, средних и крупных компаний. Учитывая богатый опыт компании, нет нужды в нескольких шагах для того, чтобы подготовить компанию для бизнес-автоматизации.

Все начинается с так называемого «Cubics-шага». Заказчику просто стоит связаться с Cubics по телефону или через форму обратной связи на сайте cubics.technology и далее начинается магия бизнес-автоматизации. После короткой первоначальной встречи и процесса подписания контракта эксперты Cubics начинают отмечать требования клиента и изучать бизнес-процессы путем организации так называемых воркшопов между командами двух компаний. При составлении списка текущих рабочих процессов эксперты Cubics также предлагают оптимальные решения на выбор клиента. После завершения планирования начинается процесс разработки и тестирования.

При заказе ERP решения от Cubics компания-заказчик всего лишь отвечает на вопросы по бизнес-процессам и не тратит время на придумывание процесса внедрения программного обеспечения. Как результат, предприятие получает одно из самых кастомизируемых ERP решений, собранное под прямые требования данной компании.

А Ваша компания уже готова для «Cubics-шага»?