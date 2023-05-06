Байрамов обратился к Армении

Азербайджан призывает армянскую сторону проявить добрую волю и приложить больше усилий в рамках переговоров по нормализации во всех измерениях. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе брифинга с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

«Я предоставил литовскому коллеге подробную информацию о постконфликтной ситуации в нашем регионе, усилиях Азербайджана по продвижению региональной мирной повестки, включая последний раунд переговоров в США по проекту мирного соглашения с Арменией. В повестке дня наших обсуждений были строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, открытие транспортных путей и коммуникаций», - сказал министр.

В целом, как отметил Байрамов, несмотря на некоторую динамику, прогресс, достигнутый во всех трех измерениях нормализации, а именно в подготовке проекта мирного договора, который определит основу двусторонних отношений в вопросе делимитации государственной границы и восстановлении транспортных и коммуникационных связей, пока не оправдал ожиданий.

По словам Байрамова, он также подчеркнул вопрос минной угрозы со стороны Армении против Азербайджана, что является очевидным нарушением прав человека и препятствием социально-экономическому развитию и возвращению изгнанных азербайджанцев в свои дома.

«После войны число жертв мин в Азербайджане достигло 299 человек, из них 54 человека погибли», - заключил глава МИД.