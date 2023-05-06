При поддержке ЗАО Baku Steel Company был проведен ряд акций по посадке деревьев, приуроченных к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев, архитектор и основатель независимого Азербайджана, всегда уделял особое внимание проведению правильной политики в направлении улучшения экологической ситуации в стране, защиты окружающей среды и восстановления экологического баланса, а также повышению экологической осведомленности населения. Эта политика, заложенная великим лидером, в настоящее время также успешно осуществляется его достойным продолжателем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В проектах социальной ответственности ЗАО Baku Steel Company руководствуется идеями великого лидера Гейдара Алиева, а также президента Ильхама Алиева. Так, при поддержке компании в Баку и Сумгаите в рамках «Года Гейдара Алиева» был проведен ряд акций по посадке деревьев.