К 100-летию Гейдара Алиева: акция Baku Steel Company по посадке деревьев фото
При поддержке ЗАО Baku Steel Company был проведен ряд акций по посадке деревьев, приуроченных к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Гейдар Алиев, архитектор и основатель независимого Азербайджана, всегда уделял особое внимание проведению правильной политики в направлении улучшения экологической ситуации в стране, защиты окружающей среды и восстановления экологического баланса, а также повышению экологической осведомленности населения. Эта политика, заложенная великим лидером, в настоящее время также успешно осуществляется его достойным продолжателем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В проектах социальной ответственности ЗАО Baku Steel Company руководствуется идеями великого лидера Гейдара Алиева, а также президента Ильхама Алиева. Так, при поддержке компании в Баку и Сумгаите в рамках «Года Гейдара Алиева» был проведен ряд акций по посадке деревьев.
Вначале акции, организованной Исполнительной властью и муниципалитетом Наримановского района Баку, в парке на пересечении улиц Ашуга Молла Джумы и Гафура Мурада было посажено 100 деревьев с участием сотрудников ЗАО Baku Steel Company.
Позже работники трубопрокатного цеха Baku Steel Company присоединились к акции, организованной Исполнительной властью города Сумгаит. В ходе акции они посадили 100 деревьев вдоль улицы Мира, внеся свой вклад в улучшение экологической обстановки.
Кроме того, сотрудники компании приняли участие в акции по посадке деревьев, организованной возле Ходжасанского жилого комплекса, совместно с Исполнительной властью Бинагадинского района Баку. На территории, где проживают семьи шехидов и ветеранов, было посажено 100 деревьев и проведены работы по озеленению.
Целью проведения ряда акций, в ходе которых посажено в общей сложности 300 деревьев, было почтить светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, который всегда уделял большое внимание защите окружающей среды и оздоровлению экологической ситуации в Азербайджане, продолжить заложенную Гейдаром Алиевым традицию озеленения, популяризировать среди людей экологическую культуру и бережное отношение к природе.