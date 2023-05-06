Турция не присоединится к санкциям США и Евросоюза против России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы не будем присоединяться к односторонним санкциям, которые США и ЕС ввели против России. Мы исходим из своей выгоды и собственного процветания. При этом мы пристально следим за исполнением положений Конвенции Монтрё», - сказал турецкий министр в интервью телеканалу Lider Haber.

Чавушоглу также подверг критике заявления единого кандидата в президенты Турции от оппозиции - председателя Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, откликнувшись на просьбу журналиста прокомментировать заявление для BBC лидера НРП о том, что в случае прихода к власти он будет отдавать приоритет развитию отношений с Западом, а не Кремлем.

«Ну вы же помните, что на одном из митингов он заявлял совершенно другое. Он говорил, что отношениям между Турцией и Россией ничего не будет угрожать. Он непоследователен [в своих заявлениях]», - добавил глава МИД Турции.