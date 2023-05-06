Глава МИД Литвы: ЕС ценит роль Азербайджана

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил надежду, что переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном будут завершены в ближайшее время.

«Что касается отношений Азербайджана с ЕС, я выражаю надежду, что переговоры по новому соглашению между сторонами будут завершены в ближайшее время. Я заверил, что ЕС ценит роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоносителей в Европу», - сказал Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.

Напомним, что ЕС и Азербайджан в настоящее время ведут переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, которое расширит сотрудничество в широком спектре областей, включая диверсификацию экономики, инвестиции, торговлю и полное использование потенциала гражданского общества.