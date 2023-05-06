Между Китаем и Евросоюзом начинается санкционная война

«Если сообщения СМИ окажутся правдой, подобные действия европейской стороны серьезно подорвут взаимное доверие и сотрудничество между ЕС и Китаем. Европейской стороне не стоит совершать ошибку, в противном случае Пекин будет вынужден решительно защитить свои рационально обоснованные законные права», — сказал Ван Вэньбинь на брифинге.

Ранее Financial Times сообщила о том, что ЕС может принять такие меры в отношении компаний, поставляющих оборудование в Россию. Как уточнила британская газета, если ограничения удастся согласовать со всеми 27 странами ЕС, это станет первым случаем их применения против китайских компаний со стороны Европы в рамках антироссийских санкций. По данным издания, в 11-й пакет санкций могут войти семь компаний из КНР, две из ОАЭ, еще одна из Армении.